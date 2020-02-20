Притягательно: Безрукова в элегантном костюме умело сделала акцент на обуви

Образ актрисы получился простым и в то же время стильным, судя по словам имиджмейкера Ольги Трофимовой.

Ирина Безрукова поддержала тренд на легкую маскулинность в женских образах. И появилась на светском мероприятии в брюках и жакете в трендовую тонкую полоску.

Изюминку образу придавали блестящие металлические пуговицы, расположенные на жакете в два ряда. Привлекал внимание и крупный воротник в наряде звезды.

«Ирина Безрукова, как всегда, выбрала классику. На сей раз актриса выбрала приятный приталенный жакет удлиненного кроя, а в качестве акцентного аксессуара подобрала к нему металлизированную обувь. В своем образе Ирина Безрукова сделала ставку на простоту и элегантность. И ей это удалось», — прокомментировала стиль звезды имидж-стилист Ольга Трофимова для Teleprogramma.pro.

Наша справка

Ольга Трофимова —имидж-стилист, персональный стилист, шоппер и преподаватель учебного бьюти-центра. В профессии более десяти лет.