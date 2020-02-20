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«Лондонское прочтение»: Саша Савельева составила с мужем семейный look в серых тонах

Стилист Ольга Трофимова назвала их образ «озорным и динамичным».

«Лондонское прочтение»: Саша Савельева составила с мужем семейный look в серых тонах
Александра Савельева и Крилл Сафонов. Фото: Global look press

Певица Саша Савельева появилась на одной из московских вечеринок со своим супругом Кириллом Сафоновым. Пара составила стильный семейный look, соединив простые, на первый взгляд, вещи.

Звезда эстрады примерила свободные брюки в трендовую клетку, свитшот серого цвета, припустив из-под него белую рубаху. К ней звезда подобрала актуальные сапоги с острым мысом. Актер надел кардиган в тон брюк супруги и кепку под цвет свитшота Савельевой.

Саша Савельева и Кирилл Сафонов. Фото
Саша Савельева и Кирилл Сафонов. Фото: Владимир Веленгурин. КП

«Саша Савельева с супругом смотрятся невероятно гармонично вместе в своих образах, практически дублируя друг друга. У них расслабленные в лондонском прочтении наряды. Саша – большая модница, она умеет правильно и уместно себя подавать. Кирилл Сафонов тоже любит стильно одеваться, своей кепкой-хулиганкой он сгладил их совместный look. Образы получились очень динамичными, органичными и озорными», — прокомментировала для Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro 

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы свыше 10 лет.

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