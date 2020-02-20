«Лондонское прочтение»: Саша Савельева составила с мужем семейный look в серых тонах

Певица Саша Савельева появилась на одной из московских вечеринок со своим супругом Кириллом Сафоновым. Пара составила стильный семейный look, соединив простые, на первый взгляд, вещи.

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Звезда эстрады примерила свободные брюки в трендовую клетку, свитшот серого цвета, припустив из-под него белую рубаху. К ней звезда подобрала актуальные сапоги с острым мысом. Актер надел кардиган в тон брюк супруги и кепку под цвет свитшота Савельевой.

«Саша Савельева с супругом смотрятся невероятно гармонично вместе в своих образах, практически дублируя друг друга. У них расслабленные в лондонском прочтении наряды. Саша – большая модница, она умеет правильно и уместно себя подавать. Кирилл Сафонов тоже любит стильно одеваться, своей кепкой-хулиганкой он сгладил их совместный look. Образы получились очень динамичными, органичными и озорными», — прокомментировала для Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы свыше 10 лет.