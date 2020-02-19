«В стиле бохо-шик»: Водонаева в полусапожках с бахромой появилась на вечеринке Christian Louboutin

Алена Водонаева в последнее время стала ньюсмейкером. Ее громкие высказывания касательно россиян и материнского капитала стали главной темой минувших недель. Однако девушка продолжает жить дальше, не обращая внимания на травлю в соцсетях. Как известно, бывшая участница «Дома-2» обладает неординарным чувством стиля.

Леопардовый принт, боди и лаковые ботфорты — эти вещи являются неотъемлемой частью гардероба Водонаевой. Однако для очередного появления на публике она выбрала более сдержанный, но необычный наряд. Накануне в Москве состоялся запуск бренда Christian Louboutin Beauty в России. На вечеринку пришли многие звезды: Светлана Бондарчук, Сати Казанова и другие известные персоны. Но Алена смогла привлечь к себе внимание.

Она предстала в облегающих серых джинсах, клетчатой рубашке и кожаной куртке с принтом. Образ дополнила шляпа с небольшими полями и черные замшевые полусапожки Louboutin с бахромой на каблуке .

«На таких высоких каблуках красиво можно только стоять. Все! Вечеринка Christian Louboutin. Заехала на 30 минут», — написала Водонаева.

Многим поклонникам ее наряд пришелся по душе.

«Какая Алена нереальная», «Детка — ты просто космос», «Эти джинсы на тебе смотрятся превосходно», «У вас , что не образ, то огонь», — прокомментировали кадры подписчики.

А для портала Teleprogramma.pro оценила образ звезды имидж-стилист Лариса Тимиряева.

«Образ Алены постановочный, не повседневный. При всей моде смешения стилей, ни к какому определенному стилю отнести не могу. Что-то взято из ковбойского, что-то из гангстерского. Яркий, дерзкий образ, соответствующая его подача. Отдельно хочу обратить внимание на сапоги. Бахрома и шпилька в стиле бохо-шик в моде», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.