«Стильная»: Боня облачилась в джинсы-бойфренды из собственной коллекции

Виктория Боня в прошлом году удостоилась награды как популярный бьюти-богер. Девушка рассказывает своим поклонникам, как правильно наносить макияж, и постоянно делится советами ведущих визажистов. Ко всему прочему, бывшая участница «Дома-2» не первый год выпускает собственную марку одежды. Сама она время от времени носит вещи собственного производства. Сейчас светская львица готовится к презентации новой коллекции, поэтому устроила модную фотосессию.

больше по теме Виктория Боня в дутом комбинезоне молочного цвета вышла на лед в Швейцарии Светская львица впервые за долгое время покаталась на коньках. Поклонники были восхищены ее образом.

Боня примерила джинсы-бойфренды цвета мокрый асфальт. Она сочетала их с черной майкой и клетчатой рубашкой. Ботинки на шнуровке дополнили образ. Модель позировала непринужденно, пританцовывая под музыку.

«Джинсов много не бывает!» — заверила девушка. По ее мнению, этот предмет гардероба хоть один раз был у каждого. Виктория понимает, что у всех фигуры разные, поэтому на этот раз в ее коллекции будет джинсы разных фасонов, даже очень очень широкие, которые называются loose fit.

Поклонникам понравился повседневный образ Бони. К слову, джинсы-бойфренды относятся к молодежному стилю. Их можно носить с кедами, рубашками и футболками. «Стильная», «На вас все сидит идеально», «Какая красотка», «Всегда хотела такие джинсы», «Вы не перестаете удивлять», «Жду коллекцию», «Еще бы ваши ноги шли в придачу», «Женщина, на которой все смотрится безупречно», — стали писать пользователи Сети.

К слову, одна из подписчиц удивилась тому, что Виктория надела клетчатую рубашку. Она посчитала, что подобные вещи смотрятся грубо. «Носила, ношу и буду носить», — ответила ей светская львица. Позже, по неизвестным причинам, свой пост с бэкстейджем фотосессии звезда удалила.