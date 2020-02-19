37-летняя Мейхер-Грановская на шпильках позировала в оливковой блузке

Надежда Мейхер-Грановская после уходи из девичьего коллектива «ВИА Гра» стала реже появляться на публике. В начале 2000-х знаменитость выступала в «золотом составе» группы вместе с Анной Седоковой и Верой Брежневой. Позже, когда экс-возлюбленная бизнесмена Максима Чернявского занялась сольной карьерой, на одном из кастингов продюсеры заметили Альбину Джанабаеву. Сейчас артистка воспитывает двоих сыновей вместе с Валерием Меладзе, а Брежнева стала супругой старшего брата музыканта — Константина.

О своей личной жизни Мейхер-Грановская предпочитает не распространяться. Известно, что певица воспитывает семнадцатилетнего сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. От предпринимателя Михаила Уржумцева артистка родила двух дочерей — старшей Анне семь лет, а Марии в октябре исполнилось четыре года. Все свободное время знаменитость уделяет семье и близким.

При этом Надежда не пренебрегает и своей карьерой. Так, Мейхер-Грановская предстала в новом амплуа актрисы — она снялась в многосерийной ленте «Ничто не случается дважды». Сериал показали на Первом канале.

По случаю премьеры певица посетила программу «Вечерний Ургант», рассказав о сюжетной линии картины и своем персонаже. Также поп-исполнительница подметила, что до сих пор помнит те дни, когда она пела в «ВИА Гре».

На личной страничке в Instagram Надежда Мейхер-Грановская поделилась понравившимися ей снимками из недавней фотосессии. В кадре певица позировала в оливковой блузе и брюках свободного кроя. Образ поп-исполнительницы дополнили остроносые лодочки на шпильке. В комментариях артистка уточнила, что в феврале состоится показ ее авторской линии женской одежды. Как выяснилось, светское мероприятие пройдет в Германии.