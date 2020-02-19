«Глаз не отвести!»: Семенович подчеркнула талию брюками с высокой посадкой

Анна Семенович известная не только вокальными данными, но и своими выдающимися формами. В свое время она занималась фигурным катанием, а потом связала жизнь со сценой. По мере взросления девушка становилась все привлекательнее и теперь многие считают артистку секс-символом. Однако сама певица активно ведет борьбу с лишним весом, а некоторое время назад она призналась, что даже уменьшила бюст.

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Не так давно Семенович устроила марафон похудения, но поклонники считают, что самой артистке не стоит избавляться от лишнего веса. Они не хотят, что звезда потеряла свой шарм. Более того, в последние время ходят слухи, что бывшая солистка «Блестящих» беременна. Она стала носить объемную надежду и за весь отпуск ни разу не выложила откровенного фото в бикини. Но теперь Анна порадовала фанатов снимком из уличной фотосессии.

На этот раз она предстала в полупрозрачном черном топе-бюстье, который сочетала с брюками в тон с высокой посадкой. Наряд подчеркнул талию певица и позволил похвастаться пышной грудью. Образ total black она разбавила белым тренчем. Семенович выглядела элегантно и стильно.

«Мы иногда ставим себе какие-то супер сложные цели. А все нужно делать в кайф , работать в удовольствие, дружить в радость и любить для счастья. Это настоящая проблема трудоголиков, мы все время куда-то бежим и пытаемся побольше поработать. Просто не нужно сравнивать себя с другими людьми и примерять чужую судьбу на себя», — поделилась мыслями артистка.

Поклонники признались, что были сражены ее образом. «Какая вы красивая», «Глаз не отвести!», «Талия — огонь», «Какая шикарная — и Анна, и фотография!», «Выглядишь просто идеально», — прокомментировали пост подписчики.