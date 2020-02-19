«Глаз не отвести!»: Семенович подчеркнула талию брюками с высокой посадкой

Анна Семенович известная не только вокальными данными, но и своими выдающимися формами. В свое время она занималась фигурным катанием, а потом связала жизнь со сценой. По мере взросления девушка становилась все привлекательнее и теперь многие считают артистку секс-символом. Однако сама певица активно ведет борьбу с лишним весом, а некоторое время назад она призналась, что даже уменьшила бюст.
Не так давно Семенович устроила марафон похудения, но поклонники считают, что самой артистке не стоит избавляться от лишнего веса. Они не хотят, что звезда потеряла свой шарм. Более того, в последние время ходят слухи, что бывшая солистка «Блестящих» беременна. Она стала носить объемную надежду и за весь отпуск ни разу не выложила откровенного фото в бикини. Но теперь Анна порадовала фанатов снимком из уличной фотосессии.
На этот раз она предстала в полупрозрачном черном топе-бюстье, который сочетала с брюками в тон с высокой посадкой. Наряд подчеркнул талию певица и позволил похвастаться пышной грудью. Образ total black она разбавила белым тренчем. Семенович выглядела элегантно и стильно.
«Мы иногда ставим себе какие-то супер сложные цели. А все нужно делать в кайф , работать в удовольствие, дружить в радость и любить для счастья. Это настоящая проблема трудоголиков, мы все время куда-то бежим и пытаемся побольше поработать. Просто не нужно сравнивать себя с другими людьми и примерять чужую судьбу на себя», — поделилась мыслями артистка.
Поклонники признались, что были сражены ее образом. «Какая вы красивая», «Глаз не отвести!», «Талия — огонь», «Какая шикарная — и Анна, и фотография!», «Выглядишь просто идеально», — прокомментировали пост подписчики.