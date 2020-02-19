54-летняя Зудина в платье с «агрессивным» змеиным принтом допустила модную ошибку

Вдова покойного художественного руководителя МХТ им. Чехова и «Табакерки» Олега Табакова появилась на премьерном показе фильма «Калашников». На красной ковровой дорожке светского мероприятия кинотеатра «Октябрь» 54-летняя Марина Зудина позировала в розовом платье со змеиным рисунком.

В интервью Teleprogramma.pro эксперт в сфере имиджа и стиля Елена Бестави указала на модную ошибку актрисы, подметив, что знаменитость не только прогадала с цветовой палитрой, но и выбрала принт, который пользовался популярностью еще в прошлом сезоне.

По словам Бестави, такой нежный розовый оттенок, который без преувеличения можно назвать детским, никак не соотносится с «агрессивным» змеиным рисунком. Если бы для наряд была выбрана другая цветовая тональность, скорее всего, образ получился бы более интересным. Также стилист раскритиковала Зудину за выбор аксессуаров, в частности, белой сумочки-клатч под кожу змеи. Эксперт в сфере моды уточнила, что Марина явно переборщила с принтом, его слишком много в одном образе.