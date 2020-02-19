«Фирменная сутулость»: Литвинова научила Собчак гордиться своими недостатками

Светская львица призналась, что у нее есть определенные комплексы.

Актрису и режиссера Ренату Литвинову уже много лет заслуженно считают иконой стиля. Ее образы, одежда, манера говорить и двигаться восхищают поклонников и фэшн-экспертов. Между тем, если внимательно вглядеться во внешность 53-летней звезды, нетрудно заметить, что красота ее вовсе не совершенна.

Ее привлекательность идет из внутреннего самоощущения и понимания прекрасного. Впрочем, она и не срывает это, открыто говоря с поклонниками о собственных особенностях, которые невозможно назвать недостатками. К примеру, о сутулости.

«Потерпев фиаско в борьбе сo своей сутулостью, я назвала ее «моей фирменной». И думаю, можно ли уже начать гордиться «моей фирменной сутулостью» и вводить на нее тренд? P.S. Например, Грета Гарбо славилась своей сутулой спиной», — написал она в личном блоге.

Тем самым Литвинова дала хороший урок женщинам, обремененными комплексами по поводу внешности. Многочисленные подписчицы Ренаты в Instagram начали наперебой благодарить звезду за этот мини-тренинг. Отметилась даже Ксения Собчак.