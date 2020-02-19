Акцент на талию: 36-летняя Лопырева на шпильках подчеркнула фигуру комбинезоном

Супруга бизнесмена Игоря Булатова на личной страничке в Instagram решила задать своим поклонникам «вопрос дня», в качестве интерактива и обратной связи с подписчиками. Так, 36-летняя Виктория Лопырева поинтересовалась, какие программы на ТВ или YouTube смотрят ее фанаты. Сама модель уточнила, что больше всего ей нравится шоу «Вечерний Ургант». Кроме того, время от времени знаменитость смотрит передачу Владимира Познера на Первом канале.

Свой свежий пост избранница Игоря Булатова сопроводила понравившимся ей снимком из недавней фотосессии. Кадр был сделан во время отдыха модели в Дубае. При выборе наряда для фотосъемки Лопырева отдала предпочтение облегающему силуэту. Виктория позировала в трендовом комбинезоне в стиле total black, сделав акцент на талии с помощью ремешка. Образ модели дополнили черные босоножки на шпильке.

Напомним, что не так давно Виктория Лопырева подтвердила информацию о том, что она официально оформила союз с отцом своего первенца — сына Марко Лео. Модель узаконила отношения с Игорем Булатовым в Грибоедовском дворце бракосочетаний. К слову, позже избранница театрального режиссера Константина Богомолова подвергла сомнению искренность чувств Виктории. Так, Ксения Собчак выразила уверенность в том, что Лопырева снова окажется на ярмарке невест, когда поймет, что у ее супруга нет денег.

В ответ модель подметила, что не уважает телеведущую, как человека. Супруга бизнесмена также уточнила, что она не намерена выслушивать мнения посторонних людей, которые не имеют никакого отношения к ее семье.