«Стала похожа на Успенскую»: Васильев оценил наряды актрис на «Оскаре»

Историк моды Александр Васильев оценил образы актрис, которые появлялись на красной дорожке «Оскара».

Комментируя платье Рене Зеллвегер для сайта 7days.ru, он сделал любопытное замечание: «Лицом она стала похожа на Любовь Успенскую». Эксперт заметил, что платье звезды типично для такого рода мероприятий, но на актрисе смотрится замечательно. По его словам, далеко не каждая женщина может себе позволить подобные наряды. Дамам с более пышными формами он не рекомендовал так подчеркивать свою фигуру.

Образ Натали Портман Васильев назвал царственным и величественным, а его феминистский акцент он решил проигнорировать. Напомним, кейп звезды обшит именами женщин-режиссеров, которых не выдвинули на «Оскара».

Платье Марго Робби историк моды сравнил с костюмом невесты Дракулы, но при этом романтичным.

На афтерпати «Оскара» Шарлиз Терон предстала в платье в стиле 20-х, эксперт подчеркнул, что сейчас он актуален, а актрисе очень идет.