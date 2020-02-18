«Просто роскошно»: имидж-стилист назвала леопардовое пальто Елены Летучей модным

Елена Летучая недавно поддержала своего мужа Юрия Анашенкова, который судится с бывшей женой. После этого пара успела побывать в отпуске. А накануне они вместе вышли в свет. Телеведущая появилась на премии «Пара года» известного журнала Moda Topical, главным редактором которого является Оксана Федорова. Светское мероприятие также посетили и другие пары: Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Екатерина Стриженова с мужем Александром, Александр Ревва с женой Анжеликой.

Однако Елена выделилась из толпы. Она облачилась в черное длинное платье, которое дополнила меховым пальто с леопардовым принтом. Девушка сделала нюдовый макияж и аккуратную прическу. Супруг знаменитости выглядел не менее элегантно в пальто песочного цвета. Влюбленные были признаны «Самой стильной парой», за что получили награду. Летучая с удовольствием позировала с мужем, демонстрируя семейную идиллию.

Уже поздно ночью влюбленные записали видео с благодарностью Федоровой, которая, к слову, на мероприятии блистала в роскошном атласном платье в пол. Елена и Юрий выглядели счастливыми, хоть из-за усталости и не смогли записать ролик с первого раза. Поклонники поздравили телеведущую и ее избранника. Они заверили, что награда действительно досталась нужной паре.

Специально для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит звезды имидж-стилист Лариса Тимиряева.

«Елена Летучая в образе с леопардовым меховым пальто выглядит просто роскошно. Леопард в моде не первый сезон. Яркий, провокационный принт для уверенных в себе женщин. Грациозная Елена гармонична в леопарде. Очень грамотная комплектация образа и крой мехового пальто. Все лаконично и сдержанно, ничего лишнего. Самая выигрышная комплектация с черным цветом. Один акцент — леопард. Леопардовый принт опасен очень тонкой гранью между шиком и безвкусицей. Здесь все сложилось и образ получился ярким и контрастным. Я бы добавила дерзости в макияж или в прическу либо объемные серьги. Можно было бы просто добавить имиджевые очки «кошачий глаз», например. Мне не хватает детали, которая завершила бы весь образ», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента. Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «Имиджелогия».