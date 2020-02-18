«Страстная пара»: Савельева в брючном костюме алого цвета вышла в свет с Сафоновым

Александра Савельева состоит в браке с Кириллом Сафоновым уже почти десять лет. Лишь в прошлом году они стали родителями. У пары появился сын Леон. Певица не скрывает, что давно мечтала о ребенке. Чтобы больше проводить время с малышом, она покинула группу «Фабрика» и теперь строит сольную карьеру. Девушка также участвует в модных фотосессиях, а супруг выручает ее, когда нужно посидеть с наследником.

Но накануне они оставили сына дома, а сами отправилась на премию «Пара года» журнала Moda Topical. На мероприятии Савельева появилась в брючном костюме алого цвета. Приталенный жакет в стиле 70-х является трендом этого сезона. Дизайнеры ведущих брендов рекомендуют приобрести такие однобортные жакеты, которые сочетаются с брюками-клеш.

К слову, цвет маков тоже актуален. Александра, как всегда, не прогадала с образом. Сафонов выглядел элегантно в сером костюме-тройке с белой рубашкой и кепкой-хулиганкой. Влюбленные удостоились награды «Страстная пара». Они с удовольствием позировали вместе на ковровой дорожке с наградой в руках. «Мы страстная пара», — произнесла Савельева и поцеловала мужа.

«Хронический недосып, прорезывания зубов, это все добавляет перчинки в наши романтические отношения», — с иронией написала она в соцсети.

Многие поклонники поздравили супругов и восхитились их гармоничными отношениями. «Такие сладкие», «Обожаю вашу пару! Какие вы красивые», «Какая стильная», «Вам идет красный», «Самые страстные и костюм цвета страсти», «Налюбоваться нельзя», — прокомментировали пост подписчики.