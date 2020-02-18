«Это правильно!»: Толкалина в платье А-силуэта с глубоким декольте впечатлила стилиста

На днях 54-летний сын режиссера Андрея Кончаловского — Егор — представил в кинотеатре «Октябрь» свой новый фильм «На луне». Его пришли поддержать близкие. На ковровой дорожке появилась его бывшая избранница Любовь Толкалина с дочкой Марией. Девушки оделись в одном стиле. Они без стеснения позировали фотографам. 18-летняя наследница режиссера успела сделать фото и с мамой и с отцом.

Ранее Толкалина отметила, что ее дочь становится очень популярна. Она не стала скрывать, что рада за нее. Порой девушка перетягивает на себя все внимание. Однако на этот раз они оделись в одном стиле. Актриса появилась на публике в черном лаконичном платье в пол с акцентом на талии и глубоким декольте. Марина выбрала бархатное платье длины миди с отрытой спиной. Естественную красоту она подчеркнула неброским макияжем и распущенными вьющимися волосами.

Многие поклонники восхитились их образами. «Какие вы красавицы!», «Какая у вас красивая дочь», «Красотки! Тонкие, звонкие, невероятно прекрасные…», «Красивая доченька! Одно лицо с папой и бабушкой, гены точно папины!», — прокомментировали снимки подписчики.

А для портала Teleprogramma.pro оценила наряды мамы и дочки имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Любовь предстала в роскошном платье А-силуэта с запахом. Причем с отделкой воланом по всей длине, что придало пышность данному образу. Актриса, как всегда, подчеркнула достоинства фигуры великолепным декольте. Это правильно!», — высказалась эксперт.

Образ Марины тоже не остался без внимания стилиста.

«Бархатное платье в глубоком винном цвете интересно тем, что у него открытая спинка. Это смотрится очень элегантно. Не могу сказать, что от нарядов мамы и дочки есть эффект «Вау!». Они должны были блистать на этом кинопоказе. Им это удалось, но не в той мере, в какой могли блистать будучи в других нарядах», — добавила Ольга.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.