51-летняя Стриженова в шифоновом платье в пол и белоснежном пальто появилась на премии

Екатерина Стриженова не перестает восхищать поклонников моложавым видом. Ей уже 51 год, но, по мнению многих поклонников, артистка выглядит гораздо моложе многих коллег по цеху. Ко всему прочему, она больше года назад стала бабушкой. Старшая дочка подарила ей внука Петра. Мальчик уже проявляет любовь к музыке и будит всю семью игрой на трубе. Неудивительно, что в семье звезды царит идиллия. Как известно, Стриженова неразлучна со своим мужем Александром.

Накануне в Москве состоялась премия «Пара года», которую организовал журнал MODA topical. Хозяйкой вечера была Оксана Федорова, которая является главным редактором издания. Она встречала гостей в элегантном атласном платье в пол. Стриженова выглядела не менее женственно. Она появилась на крыльце в белоснежном пальто. Ее сопровождал супруг. Потом артистка уже позировала в длинном шифоновом платье с объемными рукавами и поясом, который сделал акцент на талии.

Также у нее были закручены волосы и собраны в прическу, а яркий макияж завершил образ. В ее наряде были учтены весенние тренды: прозрачная ткань, пышные рукава. Силуэт «парашют» особенно актуален. Александр в очередной раз предпочел стиль total black. На нем идеально сидел черный костюм и рубашка в тон.

«Шикарная пара!» — отметили пользователи Сети. Стриженовы не первый год посещают эту премию. Каждый раз они одеваются в одном стиле и светятся от счастья.

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Напомним, что также пришли на мероприятие и другие пары. Александр Ревва был со своей женой Анжеликой, а Алексей Чумаков – с Юлией Ковальчук. Однако именно Екатерина и Александр получили приз в номинации «Крепкая пара».