«Образ соткан из трендов»: имиджмейкер назвала наряд Ковальчук «ультрамодным»

37-летняя Юлия Ковальчук в компании своего мужа Алексея Чумакова появилась на церемонии вручения премии журнала Moda topical. Для выхода в свет знаменитость выбрала черную блузу, подобрав бюстье из более плотной материи. Вечерний образ экс-солистки группы «Блестящие» в стиле total black дополнили брюки свободного кроя.

В интервью Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева прокомментировала вечерний туалет супруги шоумена, подметив, что Юлия не прогадала с выбором дизайнерского провокационного наряда, отдав должное актуальной тенденции — совмещения несовместимого. Так, несмотря на прозрачность ткани, блуза была наглухо застегнута на все пуговицы вплоть до самого воротника.

«Наряд Юлии без преувеличения можно назвать ультрамодным. Образ просто соткан из трендов. Начнем с цвета: во-первых, грамотная подача монохромного черного, выстроена на разнице фактур. Прозрачность блузы подчеркивает контраст между оттенком ткани и светлой кожей нашей героини. Во-вторых, фасон блузки в ретро-стиле пользуется все той же популярностью», — добавила Тимиряева.

Стилист-имиджмейкер уточнила, что супруга Алексея Чумакова выбрала абсолютно модные брюки свободного кроя с высокой посадкой, сделав акцент на талии с помощью пояска. Таким образом, знаменитость совместила в одном образе актуальные тренды нового, 2020 года.

«Правильно и точно расставлены акценты, а именно красный цвет. Он не на губах, а удален от блузки на ногти. И эта, казалось бы незначительная деталь, превращает весь образ из вызывающего в зовущий, а это огромная разница», — экспертно резюмировала стилист.

Справка Teleprogarmma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж», по направлению Имиджелогия. В качестве направлений своей работы называет: определение персонального стиля, составление стилистической презентации, разбор и анализ гардероба, а также шопинг-сопровождение.