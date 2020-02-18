«Умеет выбирать роскошные наряды»: имидж-стилист похвалила Нетребко за мятное мини-платье

На одном из светских мероприятий 48-летняя Анна Нетребко появилась в мини-платье прямого кроя, дополнив образ остроносыми ботильонами на шпильке. Примечательно, что супруга Юсифа Эйвазова отдала предпочтение освежающему мятному оттенку, тем самым выгодно подчеркнув смуглый оттенок кожи. Перед объективами фотокамер оперная певица позировала в компании своего избранника — азербайджанского исполнителя.

В интервью Teleprogramma.pro профессиональный имидж-стилист и шоппер Ольга Трофимова дала свою экспертную оценку вечернему образу знаменитости, подметив, что Нетребко сделала акцент на стройных ножках.

По словам стилиста, при выборе платья Анна отдала предпочтение прямому крою. Особое очарование наряду придала модная в этом сезоне деталь — присборенные рукава-фонарики.

«Анна у нас знаменита тем, что она умеет выбирать роскошные вечерние наряды. Оперной диве нравится наряжаться не только помпезно, но и празднично. Самое главное, она знает, как подать себя на публике. На этот раз супруга Юсифа Эйвазова выбрала платье в мятном цвете. Стоит отметить, что этот оттенок освежает нашу героиню. Кроме того, певица сделала акцент на присборенных объемных рукавах-фонариках. Если говорить об аксессуарах, то выбранные Анной ботильоны со стразами сами по себе самодостаточны. Артистка подчеркнула загорелые стройные ножки. Прямой силуэт ей тоже очень подходит. Певица умело этим пользуется», — добавила Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы – свыше 10 лет.