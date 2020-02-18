«Куколка»: Милана Тюльпанова в платье с откровенным декольте сразила поклонников

Телеведущая, модель и светская львица Милана Тюльпанова все чаще радует своих подписчиков в «Инстаграме» смелыми образами. Один из новых аутфитов звезды просто сразил фолловеров своей элегантностью и бездонным декольте. Милана для официальной встречи женского клуба выбрала белое платье в пол, вырез которого эффектно подчеркнул бюст девушки.

Подписчики наперебой засыпали Тюльпанову комплиментами, спрашивая, где можно приобрести такой наряд.

«В этом платье вы похожи на греческую богиню», «Вау, платье просто шикарное, у меня слов нет», «Такая аккуратненькая, куколка, милашка! Платье под греческий стиль, похоже, кажется», — это лишь малая часть лестных откликов на новый лук бывшей жены Кержакова.

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Напомним, имя Тюльпановой очень долго не сходило с новостных лент, когда стало известно, что ее развод с футболистом питерского «Зенита» не закончится миром. Однако весной прошлого года бывшим возлюбленным удалось договориться. Теперь блондинка много времени посвящает оказанию помощи разведенным женщинам, а также пробует себя в телевизионной сфере.