Леди в шляпе: жена 82-летнего Кончаловского в Венеции позировала в легинсах

46-летняя Юлия Высоцкая не скрывает: за время брака у них с Андреем Сергеевичем появились общие черты, как и у любой другой супружеской пары. Телеведущая подметила, что муж сыграл огромную роль в становлении ее характера, мировоззрения и личности в целом.

Актриса доверяет мнению Кончаловского даже там, где речь заходит о стиле. Если Юлии нужно определиться вечерним туалетом для одного или другого светского мероприятия, она не видит ничего предосудительного в том, чтобы проконсультироваться по этому вопросу со своей второй половинкой.

И если супруг просит Высоцкую переодеться, указывая на то, что она выбрала неподходящий наряд, знаменитость следует рекомендациям Андрея Сергеевича. При этом актриса подметила, что чаще всего режиссер доволен тем, как она выглядит.

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Высоцкой нравится путешествовать в компании своего мужа. Так, февральские каникулы актриса проводит с мужем в Италии. На личной страничке в Instagram телеведущая поделилась свежим отчетным снимком.

В Венеции избранница 82-летнего Андрея Кончаловского облачилась в свитер, облегающие легинсы и полуботинки. Образ актрисы дополнила шляпа. Супруга режиссера уточнила, что в любом городе должен быть собственный проводник, который покажет интересные места.