«Женственный лук»: имидж-стилист оценила «воздушное» платье Виктории Бони

Виктория Боня не так давно напугала поклонников, пропав на несколько дней. Тогда девушка путешествовала по Перу и оказалась в местах, где нет интернета. Теперь она старается не пропадать из виду.
Несколько дней назад звезда «Дома-2» побывала в Москве и устроила для своей мамы бьюти-преображение, а потом уехала в Швейцарию. Там девушка посетила благотворительный вечер в компании своей подруги Маницей Хашба.
Для светского раута Боня выбрала элегантное платье из шифона. Многослойный летящий наряд на тонких бретельках подчеркнул ее стройную фигуру благодаря атласному поясу. Бежевые туфли-лодочки, клатч из нитей чистого золота и серебра, а также сережки и кольца дополнили образ. Виктория сделала аккуратную прическу с локонами и яркий макияж с акцентом на глазах.
«Это те самые серьги, которые я чуть не потеряла у Ани Седоковой на дне рождения. А клатч из серебряно-золотых нитей», — призналась знаменитость.
Она устроила целую фотосессию в платье пудрового цвета. Многие поклонники пришли в восторг от ее наряда. Некоторые отметили, что нежные цвета очень идут Боне.
«Чудесный образ, очень нежный и очень вам идёт! Цвет шикарный», «Нельзя оторвать глаз от вашей красоты», «Куколка наша», — прокомментировали пост подписчики.
А для портала Teleprogramma.pro оценила образ Виктории имидж-стилист Ольга Трофимова.
«Романтика многослойности в необычайно воздушном цвете. Виктория раскрылась в прекрасном, головокружительном шифоне, затянутом на талии атласным поясом более глубокого оттенка. Слегка драпированный лиф отправил этот образ к героине сказки. Легкий, воздушный и женственный лук. Но! Виктория любит надевать много аксессуаров, с которыми очень легко уйти от романтики… Здесь совершенно лишними оказались разные по стилистике кольца. Сережек и браслетов более чем достаточно», — высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.