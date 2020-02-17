«Женственный лук»: имидж-стилист оценила «воздушное» платье Виктории Бони

Виктория Боня не так давно напугала поклонников, пропав на несколько дней. Тогда девушка путешествовала по Перу и оказалась в местах, где нет интернета. Теперь она старается не пропадать из виду.

Несколько дней назад звезда «Дома-2» побывала в Москве и устроила для своей мамы бьюти-преображение, а потом уехала в Швейцарию. Там девушка посетила благотворительный вечер в компании своей подруги Маницей Хашба.

больше по теме Виктория Боня в дутом комбинезоне молочного цвета вышла на лед в Швейцарии Светская львица впервые за долгое время покаталась на коньках. Поклонники были восхищены ее образом.

Для светского раута Боня выбрала элегантное платье из шифона. Многослойный летящий наряд на тонких бретельках подчеркнул ее стройную фигуру благодаря атласному поясу. Бежевые туфли-лодочки, клатч из нитей чистого золота и серебра, а также сережки и кольца дополнили образ. Виктория сделала аккуратную прическу с локонами и яркий макияж с акцентом на глазах.

«Это те самые серьги, которые я чуть не потеряла у Ани Седоковой на дне рождения. А клатч из серебряно-золотых нитей», — призналась знаменитость.

Она устроила целую фотосессию в платье пудрового цвета. Многие поклонники пришли в восторг от ее наряда. Некоторые отметили, что нежные цвета очень идут Боне.

«Чудесный образ, очень нежный и очень вам идёт! Цвет шикарный», «Нельзя оторвать глаз от вашей красоты», «Куколка наша», — прокомментировали пост подписчики.

А для портала Teleprogramma.pro оценила образ Виктории имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Романтика многослойности в необычайно воздушном цвете. Виктория раскрылась в прекрасном, головокружительном шифоне, затянутом на талии атласным поясом более глубокого оттенка. Слегка драпированный лиф отправил этот образ к героине сказки. Легкий, воздушный и женственный лук. Но! Виктория любит надевать много аксессуаров, с которыми очень легко уйти от романтики… Здесь совершенно лишними оказались разные по стилистике кольца. Сережек и браслетов более чем достаточно», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.