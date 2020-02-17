«В Исландии не закрывают двери в домах, не запирают гаражи, не запрещают детям гулять допоздна»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Я за создание союза в жизни, а не брака»
Анастасия Волочкова

«Женственный лук»: имидж-стилист оценила «воздушное» платье Виктории Бони

Персональный стилист Ольга Трофимова довольна романтичным образом светской львицы.

«Женственный лук»: имидж-стилист оценила «воздушное» платье Виктории Бони
Виктория Боня. фото: instagram.com/victoriabonya/

Виктория Боня не так давно напугала поклонников, пропав на несколько дней. Тогда девушка путешествовала по Перу и оказалась в местах, где нет интернета. Теперь она старается не пропадать из виду.

Несколько дней назад звезда «Дома-2» побывала в Москве и устроила для своей мамы бьюти-преображение, а потом уехала в Швейцарию. Там девушка посетила благотворительный вечер в компании своей подруги Маницей Хашба.

Для светского раута Боня выбрала элегантное платье из шифона. Многослойный летящий наряд на тонких бретельках подчеркнул ее стройную фигуру благодаря атласному поясу. Бежевые туфли-лодочки, клатч из нитей чистого золота и серебра, а также сережки и кольца дополнили образ. Виктория сделала аккуратную прическу с локонами и яркий макияж с акцентом на глазах.

«Это те самые серьги, которые я чуть не потеряла у Ани Седоковой на дне рождения. А клатч из серебряно-золотых нитей», — призналась знаменитость.

Она устроила целую фотосессию в платье пудрового цвета. Многие поклонники пришли в восторг от ее наряда. Некоторые отметили, что нежные цвета очень идут Боне.

«Чудесный образ, очень нежный и очень вам идёт! Цвет шикарный», «Нельзя оторвать глаз от вашей красоты», «Куколка наша», — прокомментировали пост подписчики.

А для портала Teleprogramma.pro оценила образ Виктории имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Романтика многослойности в необычайно воздушном цвете. Виктория раскрылась в прекрасном, головокружительном шифоне, затянутом на талии атласным поясом более глубокого оттенка. Слегка драпированный лиф отправил этот образ к героине сказки. Легкий, воздушный и женственный лук. Но! Виктория любит надевать много аксессуаров, с которыми очень легко уйти от романтики… Здесь совершенно лишними оказались разные по стилистике кольца. Сережек и браслетов более чем достаточно», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.

Ольга Трофимова. фото: teleprogramma.pro

Тэги

Боня новостиВиктория БоняЗвездный стильмода и стиль
Loading...