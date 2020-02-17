33-летняя Глюк’oZa вышла на прогулку в этническом пальто с меховой оторочкой

Глюк’oZa на личной страничке в Instagram поделилась свежим снимком из недавней импровизированной фотосессии. Кадр с участием Натальи Чистяковой-Ионовой был сделан во время прогулки.

Знаменитость отдала предпочтение повседневной одежде: брюкам, белом свитеру и пальто с меховой оторочкой. При выборе наряда артистка отдала предпочтение яркому этническому принту. В одном из недавних интервью певица призналась, что она не раз сталкивалась с критикой хейтеров. При этом сама Наталья старается обращать внимание только на положительные отзывы.

В микроблоге артистка то и дело публикует снимки в мини-юбках и облегающих платьях. Как утверждает певица, сценический гардероб не вызывает у ее мужа каких-либо нареканий. В последней жизни Чистякова-Ионова делает ставку на комфортную и универсальную одежду, как и экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева.

Супруга музыкального продюсера Константина Меладзе подметила, что у нее практически нет вечерних туалетов. Все платья для церемоний, светских мероприятий и фестивалей ей предоставляют известные бренды. Сама же певица носит джинсы, кроссовки, футболки, свитера, свитшоты и кофты с капюшоном.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль Натальи Чистяковой-Ионовой.

Историк моды подметил, что он без преувеличения может назвать Глюк’oZу не только эффектной молодой женщиной с прекрасными внешними данными, но и девушкой, которая обладает хорошим вкусом, если говорить о ее «изумительном гардеробе». При этом соведущий Эвелины Хромченко заверил, что не стал бы называть певицу иконой стиля.