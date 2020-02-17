Бьюти-эксперимент: Стеша Маликова предстала с розовыми бровями

Стеша Маликова недавно отпраздновала день рождения. Друзья устроили для нее сюрприз-вечеринку. К слову, они не только подарили ей подарки, но и сделали торт на заказ в виде сумки Dior. Многим известно, что дочь Дмитрия Маликова является настоящей модницей. Ранее она выпустила коллекцию платьев для выпускниц со своими подругами. Теперь она регулярно бывает в столице мировой моды Париже и экспериментирует с имиджем.

больше по теме Стеша Маликова в свой день рождения облачилась в плюшевое пальто Девушка была счастлива тому, что ее окружают верные друзья.

Накануне Стефания снялась в новом выпуске шоу «Макияж в большом городе». С ней поработали профессиональные стилисты и визажисты. На съемку девушка пришла в укороченных брюках, пиджаке прямого кроя и белой плюшевой шубе, которую дополнила светлым шарфом в клетку. Подобные пальто «Тедди» очень популярны в этом сезоне. Стеша приобрела сразу несколько нарядов разных цветов, которые сочетает то с брючными костюмами, то с джинсами.

Юрий Столяров, официальный визажист бренда Maybelline New York в России, сделал Маликовой необычный макияж: привычный для нее no-makeup look дополнили ярко-розовые брови. Образ смотрелся необычно и стильно. Секрет ярких бровей девушка раскрывать не стала, но, скорее всего, эффект был достигнут с помощью белого и розового карандашей. Стеша устроила фотосессию, сделав несколько портретных снимков.

Напомним, что брови броских цветов можно было увидеть на моделях еще в 2015 году. Также не раз такой макияж делали Леди Гага, Кристен Стюарт и Кети Топурия.