Стильный образ: Шейк в косухе оверсайз и неоновой футболке запечатлели в аэропорту Нью-Йорка

Ирина Шейк начала год продуктивно. Она успела отдохнуть в Коста-Рике, а затем отработать в Париже и Нью-Йорке. Все свободное время модель посвящает наследнице Лее. Помогает ей нянчиться с малышкой мама Ольга, которая приехала ради этого из России. Как известно, со своим возлюбленным Брэдли Купером модель рассталась в прошлом году. Он не общается с матерью своего ребенка, но с дочкой видится регулярно.

Накануне Ирину заметили в аэропорту Нью-Йорка. Она отправилась в Лондон на Неделю моды. Девушка предстала в футболке неонового цвета, лаконичных черных брюках в спортивном стиле и косухе оверсайз. Образ дополнили «армейские» ботинки и узкие солнцезащитные очки. Шейк отказалась от макияжа, чтобы не перегружать кожу во время полета, а также собрала волосы в хвост. Экс-возлюбленная Купера держала в руках телефон в ярком чехле. Она направлялась на посадку, слушая музыку в наушниках.

Отметим, что в это время Брэдли проводил время с дочкой. Его заметили на прогулке в городе с Леей. Он нес двухлетнюю малышку на руках. Она была облачена в белоснежный пуховик и пуховые же штаны в тон. Дополнила образ вязаная шапка с цветными помпонами. По всей видимости, ей нравится проводить время с папой.

Напомним, что Шейк долгое время не комментировала расставание с возлюбленным. Лишь недавно она заговорила на эту тему. Девушка призналась, что обычно рвет все контакты, когда история двух людей подходит к завершению. Она намекнула, что актер просто не выдержал ее сильного характера. При этом Ирина неожиданно заявила, что чувствует себя словно не в своем теле. С детства она уверена, что должна была родиться мальчиком.