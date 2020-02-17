«В Исландии не закрывают двери в домах, не запирают гаражи, не запрещают детям гулять допоздна»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Я за создание союза в жизни, а не брака»
Анастасия Волочкова

«На Наргиз похожа»: певица Зиверт появилась перед поклонниками абсолютно лысой

Звезда презентовала свой новый клип на песню «Кредо».

«На Наргиз похожа»: певица Зиверт появилась перед поклонниками абсолютно лысой
Зиверт. Фото: Global look press.

Певица Юлия Зиверт (Zivert) предстала перед поклонниками в необычном образе – вместо привычных сумасшедших париков на ее голове не оказалось ни одной волосинки. В таком виде она снялась в клипе на хит «Кредо», уже сейчас его можно увидеть в YouTube.

«Вы знаете, что оголять пикантные части тела не в моем стиле, поэтому в «Кредо» я оголила для вас то, что является вторым по важности (для меня и по пикантности) после души», — прокомментировала свой поступок звезда.

Ошарашенные поклонники стали активно комментировать нереальный образ Юлии.

«Ты как с другой планеты. Инопланетянин», «Инопрещелец», «Космическая…», «Очень на Наргиз похожа. Но с кудряшками вы огонь», — написали в личном блоге Зиверт ее фолловеры.

Тэги

ZivertЗвездный стильНовости googleприческа звездысмена образаЮлия Зиверт
Loading...