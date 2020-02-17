«На Наргиз похожа»: певица Зиверт появилась перед поклонниками абсолютно лысой

Певица Юлия Зиверт (Zivert) предстала перед поклонниками в необычном образе – вместо привычных сумасшедших париков на ее голове не оказалось ни одной волосинки. В таком виде она снялась в клипе на хит «Кредо», уже сейчас его можно увидеть в YouTube.

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«Вы знаете, что оголять пикантные части тела не в моем стиле, поэтому в «Кредо» я оголила для вас то, что является вторым по важности (для меня и по пикантности) после души», — прокомментировала свой поступок звезда.

Ошарашенные поклонники стали активно комментировать нереальный образ Юлии.