Снова Мэри Поппинс: Наталья Андрейченко спустя 37 лет повторила образ

63-летняя Наталья Андрейченко повторила образ своей легендарной киногероини Мэри Поппинс. В личном блоге звезда предстала в знакомом платье. Единственное отличие – теперь наряд стал светлее и ярче.

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К слову, на Неделе моды в Париже тема форменной одежды, напоминающей школьную, звучала у многих кутюрье. То есть в таком платье теперь можно появиться не только для фотосессии или в кино, но и в обыденной жизни – на работе, вечеринке, в кафе или в гостях.

Возрожденный образ Мэри Поппинс, который полюбили отечественные зрители еще 37 лет назад, пришелся по вкусу пользователям Сети. Многие уже порядком соскучились по нему, поэтому приняли эксперимент Натальи Андрейченко с воодушевлением.