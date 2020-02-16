40-летняя Боня вышла в свет в пудровом платье из органзы и бежевых лодочках

Экс-возлюбленная ирландского миллионера Алекса Смерфита появилась на публике в платье-бюстье из органзы трендового светло-розового оттенка пудры. Образ экс-участницы «Дома-2» дополнили бежевые туфли-лодочки. При выборе вечернего наряда телеведущая сделала акцент на талии, повязав атласный поясок.

Как выяснилось, модель посетила благотворительный гала-вечер одного из медицинских центров. Напомним, что бывшая избранница Смерфита воспитывает семилетнюю дочку Анджелину Летицию. В одном из интервью Виктория Боня уточнила, что она не видит ничего предосудительного в том, чтобы летать эконом классом. По словам актрисы, она неплохо зарабатывает и не нуждается в финансовой поддержке со стороны мужчин.

Экс-участница «Дома-2» занимается выпуском собственной линии одежды. Как утверждает Боня, ее авторские наряды носят именитые звезды. Однако сама Виктория не любит распространяться на этот счет. Модель не препятствует Алексу видеться с их общим ребенком. Расставшись со Смерфитом, знаменитость оставила за собой право опеки над дочерью.

Говоря об отношениях с отцом Анджелины, актриса подметила, что ее союз с ирландским миллионером распался из-за того, что Виктория мечтала о большой семье, а ее спутник не хотел больше заводить детей.