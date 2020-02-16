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«Толстяка раздела»: поклонники раскритиковали Темникову за одежду оверсайз

По мнению некоторых, певица выглядит недостаточно женственно в своем зимнем гардеробе.

«Толстяка раздела»: поклонники раскритиковали Темникову за одежду оверсайз
Зимний наряд Елены Темниковой не оставил подписчиков равнодушными. Фото: Global Look Press

Певица Елена Темникова поделилась с подписчиками в Instagram забавным видео, как ее 4-летняя дочь Сашенька чистит мамину машину от снега. Артистка сообщила, что собралась выезжать на студию для записи альбома, и ее крошка принялась готовить иномарку к дороге. Правда, она так активно работала щеткой, что, скорее, портила автомобиль своими стараниями.

«Дочь качественно царапает мою машину. Любя. Стараясь», — написала певица.

Елена Темникова
Елена Темникова хотела рассказать про дочь, а «зацепила» своей одеждой. Фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial/

Но внимание подписчиков привлекла не увлеченная девочка, а одежда ее матери. В комментариях под фотографией с Темниковой, ее машиной и дочерью люди стали критиковать наряд, в котором звезда собралась в дорогу. Стройная Елена оделась в большую дутую куртку, безразмерные штаны и огромные ботинки.

«Толстяка раздела», «Не совсем женственно», «Что за мода пошла?», «Вещи великана», «Когда заказываешь вещи с Интернет-магазина» — такие комментарии оставляют пользователи соцсети. Отвечать на них 34-летняя певица не стала, тем более, что многим подписчикам ее зимний стиль понравился.

Добавим, что одежда оверсайз становиться очень популярна среди звезд шоу-бизнеса и не только. Стилисты отмечают, что такие вещи выигрышно смотрятся на хрупких девушках.

Тэги

Елена ТемниковаЗвездный стильЗимняя одеждакомментарии подписчиковкритика подписчикововерсайз
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