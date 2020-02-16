«Толстяка раздела»: поклонники раскритиковали Темникову за одежду оверсайз

Певица Елена Темникова поделилась с подписчиками в Instagram забавным видео, как ее 4-летняя дочь Сашенька чистит мамину машину от снега. Артистка сообщила, что собралась выезжать на студию для записи альбома, и ее крошка принялась готовить иномарку к дороге. Правда, она так активно работала щеткой, что, скорее, портила автомобиль своими стараниями.

«Дочь качественно царапает мою машину. Любя. Стараясь», — написала певица.

Но внимание подписчиков привлекла не увлеченная девочка, а одежда ее матери. В комментариях под фотографией с Темниковой, ее машиной и дочерью люди стали критиковать наряд, в котором звезда собралась в дорогу. Стройная Елена оделась в большую дутую куртку, безразмерные штаны и огромные ботинки.

«Толстяка раздела», «Не совсем женственно», «Что за мода пошла?», «Вещи великана», «Когда заказываешь вещи с Интернет-магазина» — такие комментарии оставляют пользователи соцсети. Отвечать на них 34-летняя певица не стала, тем более, что многим подписчикам ее зимний стиль понравился.

Добавим, что одежда оверсайз становиться очень популярна среди звезд шоу-бизнеса и не только. Стилисты отмечают, что такие вещи выигрышно смотрятся на хрупких девушках.