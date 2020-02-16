«Лера! Фигурка о-ля-ля»: жена Пригожина в платье-водолазке привлекла внимание Васильева

Супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина приняла участие в новой импровизированной фотосессии. Знаменитость подметила, что на личной страничке в Instagram она решила «немножко поспамить», показав понравившийся ей кадр.

Перед объективом фотокамеры Валерия позировала в облегающем белом платье-водолазке с золотыми пайетками и сапогах-ботфортах. По словам артистки, она примерила необычный для себя образ, именно по этой причине ей захотелось поделится с поклонниками отчётным снимком в микроблоге. При этом поп-исполнительница уточнила, что она опубликовала снимок еще до того, как он прошел обработку в фотокорректоре или других специальных приложениях.

«Это фото совершенно «сырое», без малейшей ретуши», — отметила Валерия.

Примечательно, что одним из первых свежий снимок артистки оценил ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев. Историк моды сделал комплимент супруге музыкального продюсера, похвалив внешние данные знаменитости. Особое внимание соведущий Эвелины Хромченко уделил фигуре певицы.

«Лера! Фигурка о-ля-ля», — обратился к возлюбленной Иосифа Пригожина историк моды.

Сама Валерия в беседе с поклонниками подметила, что она никогда не занималась спортом профессионально и не сравнивает себя с девушками-моделями. У певицы есть трое уже взрослых детей: 26-летняя дочка Анна, 25-летний Артемий и 21-летний Арсений.