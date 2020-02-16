Барановская в модных джинсах-бойфрендах и на шпильках отметилась в Останкино

Юлия Барановская вместе с Александром Васильевым записали «бумеранг» для Instagram-блога. Перед объективом камеры экс-возлюбленная футболиста Андрея Аршавина позировала с 61-летним соведущим в студии программы «Модный приговор». В Останкино знаменитость появилась в трендовых джинсах-бойфрендах, алой кофте и туфлях-лодочках на шпильке.

больше по теме Как Мальвина: Барановская предстала на фотосессии в чернильном парике Телеведущая поэкспериментировала с имиджем без похода к парикмахеру.

По словам телеведущей, конец очередного съемочного дня они с историком моды решили отметить новым видео в стиле «бумеранг», запечатлев, как Васильев целует ее в щеку.

«Когда в час ночи хватает сил на традиционный бумеранг — это значит только одно, что день прошел отлично и все преображения наших чудесных героинь удались!» — добавила Юлия.

В отношениях с Андреем Аршавиным телеведущая родила троих детей: спортсмен ушел из семьи, когда его избранница находилась на последних месяцах беременности. Примечательно, что именно младший сын Барановской — семилетний Арсений, как и его отец, увлекается футболом. Мальчик занимается в детской академии «Барселона». У Юлии есть старшие отпрыски: четырнадцатилетний сын Артем и одиннадцатилетняя дочь Яна.

По словам знаменитости, она не жалеет ни о чем, что произошло в ее жизни. Барановская призналась, что по мере взросления ей удалось стать более целостным человеком, благодаря внутренней силе и уверенности в себе.