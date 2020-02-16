По-зимнему: Кудрявцева примерила плюшевые угги, а Гузеева — сапоги со стразами

48-летняя Лера Кудрявцева на личной страничке в Instagram поделилась свежим домашнем фото. Перед объективом фотокамеры супруга хоккеиста Игоря Макарова позировала в компании Екатерины Гордон. Ведущая программы «Секрет на миллион» отметилась в кадре в трендовых плюшевых уггах ярко-розового оттенка. Образ светской львицы дополнил клетчатый жакет и джинсы-скинни.

В свою очередь, соведущая Розы Сябитовой в ток-шоу «Давай поженимся» на Первом канале отправилась на прогулку по Москве в меховой шубке. Спортивные брюки свободного кроя Лариса Гузеева заправила в дизайнерские сапоги со стразами.

«Мое счастье в том, что я никогда никого не винила в своих падениях и неудачах, благодарю судьбу за радости и успехи», — такими философскими измышлениями актриса сопроводила свое свежее фото.

Возлюбленная Игоря Макарова старается тщательно следить за модными тенденциям. Так, Кудрявцева последовала совету Эвелины Хромченко, которая в рамках эфирного времени программы «Модный приговор», напомнила представительницам прекрасного пола о таком актуальном предмете гардероба, как джинсы-скинни. При этом соведущая Александра Васильева уточнила, что этот фасон подойдет исключительно стройным и подтянутым девушкам с идеальными пропорциями фигуры.

На свежем снимке 60-летняя Лариса Гузеева позировала без макияжа, отдав предпочтение естественности. Ранее телеведущая показала, какой погром в своей комнате учинила ее девятнадцатилетняя дочка Лёля. По словам знаменитости, лучше «содрать» со стен обои, чем с себя кожу. Актриса считает, как и все подростки ее наследница слишком остро реагирует на многие события.