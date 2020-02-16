Стильно и по погоде: Топурия, Брежнева, Водянова и другие звезды выбрали модные пальто

Для теплой зимы или ранней весны можно подобрать стильный look без дутых пуховиков и неудобных многослойных нарядов. Известный стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева рассказала о главных трендах на пальто.

Девушкам хочется всегда выглядеть безупречно. Однако зимой, когда на тебе порой две кофты, теплые джинсы и неудобный пуховик в придачу, порхать словно бабочка очень сложно. Но в любой ситуации есть выход. Если зима тепла, как в этом году в Москве, то можно обойтись иными стильными и удобными образами. Выручают в таком случае пальто. Стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева рассказала читателям Teleprogramma.pro о главных трендах этого года.

Звездные модницы

Рассмотрим на примере звезд, как правильно создавать трендовые аутфиты, на что следует обратить внимание, а также какие фасоны и цвета пальто в моде в этом сезоне.

Кети Топурия

«Классический фасон и классическая длина вне моды. Так что если у вас уже имеется классическое бежевое пальто, можете смело продолжать его носить» — сразу подметила Тимиряева.

Анна Бузова

«Бежевый это уже даже не цвет. Это тренд! Все бежево-коричневые оттенки по-прежнему лидируют в моде. Кстати, продолжаем носить модные бежевые шубки из эко-меха, поскольку они относятся к демисезонной одежде и не потеряют своей актуальности с приходом весны. А как ярко они комплектуются с черным в модные контрастные образы в уличном стиле. Особенно если сыграть на разнице фактур, добавив кожаные вещи, грубые ботинки со шнуровкой. Они создадут контраст с мягкой шубкой», — поделилась стилист.

Анна Хилькевич

«Такие шубки идеальны для создания модных многослойных ярких образов», — подчеркнула Лариса. К слову, в гардеробе актрисы и плюшевые пальто из эко-меха.

Кристина Орбакайте

«Не потерял своей актуальности черный total black. Но не забывайте про магию черного цвета. Его нужно уметь нести» — высказалась стилист. Добавим, что певица любит носить как косухи, так и полушубки. Артистка вне сцены облачается в простые, но женственные образы.

Яна Рудковская

«В 2020 женственность и ретро практически рулят модными тенденциями. Это не обошло вниманием и пальто. Отсюда самая популярная длина миди, и снова в тренде приталенность, и акцент на талии. Даже тотально черные луки создают с пальто полуприлегающего силуэта, женственного фасона. Главное не забывать про разницу фактур и текстур тканей. Он роскошен только в качественных материалах, иначе рискуете вместо комплиментов получить соболезнования», — подметила Тимиряева.

Вера Брежнева

«В моде пальто благородного серого цвета, который никогда не затмит того, кто его носит», — призналась эксперт. Именно пальто такого цвета носит Брежнева. Также ей нравится цвет слоновой кости.

Александра Никифорова

«Серый сочетается с любым цветом. Иногда достаточно добавить вещь модного цвета и образ в тренде, как это продемонстрировала Александра Никифорова, добавив модный цвет весенне летнего сезона 2020 желтый ирис. Получилось ярко и элегантно», — пояснила стилист.

Мария Миронова

«Уже не первый сезон в моде пальто-халаты. Но в этом сезоне они более нежных пастельных оттенков» — добавила Тимиряева. К слову, Миронова любит носить классические пальто броских оттенков, а также пальто смехом.

Наталья Водянова

«Пальто пиджак вошло в тренд вместе с модой на мужской пиджак в женском гардеробе. Но поскольку сейчас в моде акцент на талии, то и пальто пиджак более трендово носить с поясом или ремнем. Комплектуются такие пальто по принципу пиджака, с той же поясной одеждой, в зависимости от того, в каком стиле выстраивается образ. Пример Наталья Водянова. Единственно, с чем она промахнулась, это с прозрачностью колготок. Поскольку она создала многослойный образ из плечевой одежды, то в сочетании с тонкими прозрачными колготками, образ кажется перегруженным сверху. Плотные колготки уравновесили бы верх и низ», — оценила образ стилист.

Невестка Орбакайте — Алена Краснова

«Ультра модный весенний образ демонстрирует Алена Краснова. Здесь совпало все модный фасон пальто пиджак, акцент на талии, пояс с пряжкой, имитирующий ремень и теплый пряный оттенок корицы. Этот цвет фаворит весенне летнего сезона 2020», — высказалась Лариса. Стоит отметить, что Краснова специально сменила гардероб после Нового года, отказавшись от бесформенных пуховиков в пользу элегантных пальто.

Стеша Маликова

«Чтобы создать модный образ с укороченным пальто, не обязательно делать акцент на талии, можно сыграть на других ультра модных деталях. Обратите внимание как обыграла свой образ Стеша Маликова. Модный бежевый цвет пальто. Цвет свитера и повязки на голове в самом модном оттенке пряной корицы. Повязка в виде чалмы, которая является одним из самых модных и оригинальных головных уборов. И завершает модный лук сумка почтальон, которая просто на пике популярности. В итоге получился модный, стильный и интересный образ», — поделилась своим экспертным мнением Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента. Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия.