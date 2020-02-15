«Позор на мои седины»: Водянова без укладки и в банном халате предстала в центре Палермо

Наталья Водянова в свои 37 лет не перестает восхищать поклонников. Русская топ-модель живет в Париже и воспитывает пятерых детей. Со своим возлюбленным Антуаном Арно она вместе почти 10 лет, но только недавно девушка получила предложение руки и сердца. Однако на одном месте она сидеть не привыкла. Модель всегда становится гостьей громких светских раутов и многих мероприятий, касающихся Высокой моды.

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А недавно Водянова побывала в Италии. Она приняла участие в модной фотосессии. Модель примерила несколько броских и женственных образов от американского бренда Tory Burch, дизайнера Тори Берч. Девушка рассказала, что познакомилась с модельером около 10 лет назад и сразу стала с ней сотрудничать. Тори поддержала ее фонд «Обнаженные сердца».

Примечательно, что перед съемкой Наталья прошлась по центру Палермо в банном халате без макияжа и укладки. Она наслаждалась местным блюдом — паэльей.

«Позор на мои седины! Закончить школу и не знать, что Сицилия — остров?! Это просто неуд! Пожалуйста, не линчуйте меня сильно», — попросила модель. View this post on Instagram A post shared by Natalia Vodianova (@natasupernova) on Feb 15, 2020 at 6:15am PST

А перед этим Водянова съела банан. Она была расстроена тем, что находится в Италии, но не может поесть нормальной еды, но потом ее угостили местными блюдами.

К слову, девушка примерила несколько броских нарядов. Особенно ей понравилось мини-платье с рукавами-фонариками с цветочным принтом. Также она позировала в длинном белом платье с узорами, кружевом и теплой вязаной кофте верблюжьего цвета. Еще более элегантным оказалось платье с объемными рукавами на пуговицах и с тонким поясом.