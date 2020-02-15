Алсу в шелковом мини-платье с открытым плечом выступила в Кремле

Алсу с юных лет выступает на сцене, поэтому знает, как показать себя с лучшей стороны. Сейчас она также является мамой троих детей, поэтому всегда тщательно подбирает себе гардероб. Певица старается избегать вульгарных нарядов, чтобы о ней не подумали плохо. При этом она любит носить джинсы, шорты-бермуды и элегантные костюмы. А накануне в Кремлевском дворце артистка предстала в образе в стиле total black.

Она стала участницей праздничного концерта канала Муз-ТВ, посвященного Дню влюбленных. Перед публикой Алсу появилась в необычном наряде. Она позировала в черном асимметричном мини-платье из шелка и бархата. Темные колготки подчеркнули стройность ее ног. Левое плечо артистки было открыто, а правое скрывалось под объемным бархатным рукавом. Массивные серьги и перстень дополнили образ.

Алсу также рассказала, что муж Ян Абрамов не лишает ее романтики. Порой он устраивает для супруги приятные сюрпризы. По словам звезды, День влюбленных они планировали отметить в домашней обстановке. Для зрителей она исполнила свою новую композицию «Герои любимых романов».

Многие поклонники восхитились образом 36-летней артистки. Некоторые отметили, что она не меняется с годами. Добавим, что праздничный концерт также посетили Анна Семенович, Валерия, Катя Лель, Юлия Ковальчук, Митя Фомин и другие известные персоны.