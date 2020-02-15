«Возвращение легенды»: ведущая шоу «Слабое звено» предстала в необычном наряде

14 февраля в эфир вернулось легендарное шоу и его ведущей снова стала Мария Киселева.

О том, что шоу «Слабое звено» возвращается, стало известно в ноябре прошлого года. Его ведущей вновь стала Мария Киселева.

Трехкратная олимпийская чемпионка сейчас действующий депутат Мосгордумы. Однако она нашла свободное время для съемок в проекте, где у нее есть возможность задавать саркастические вопросы участникам, которые пришли выиграть денежный приз.

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На съемках первого выпуска Мария появилась в привычном наряде строгого стиля. Однако она отказалась от классического костюма в пользу зауженных брюк, приталенной белой рубашки и причудливой жилетки на одно плечо.

Необычный наряд подчеркнул стройную фигуру ведущей. Киселева также собрала волосы в элегантный пучок и предстала в очках с черной оправой.

Игра шла напряженно. Первой покинула студию библиотекарь Елена, которая не смогла ответить правильно на вопросы ведущей. До финала дошли только мужчины. 39-летний Семен из Новосибирска почти не ошибался и смог обыграть пилота Виталия из Москвы. Ему ужалось выиграть 63 тысячи рублей.

Многие поклонники были рады возвращению «легенды». Они отметили, что Киселева прекрасно выглядит. «Как же я ждала продолжения. В детстве Киселева была моим кумиром. Сейчас смотрю на неё и понимаю:лучшей ведущей у данного шоу не было никогда», «Спасибо вам, что возрождаете легендарную передачу», «Мария Киселёва как всегда прекрасна! За столько лет почти не изменилась», «Да, возвращение легенды» — высказались пользователи Сети.