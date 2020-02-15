Total white: Решетова в белоснежной шубе и сапогах сходила в ресторан с Тимати

Анастасия Решетова почти четыре месяца назад впервые стала мамой. Девушка подарила Тимати сына Ратмира. Возлюбленная рэпера была рада пополнению в семье. Она быстро освоилась с новыми обязанностями. Первое время ей не терпелось вернуться в форму, но потом она решила, что не будет себя ограничивать в еде, пока малышу не исполнится год.

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Накануне Решетова впервые за долгое время вышла в свет. Тимати сводил свою избранницу в ресторан. Для такого случая девушка облачилась в белое мини-платье, сапоги на шпильке и длинную шубу. Наряд подчеркнул стройные ноги и талию знаменитости. Анастасия поделилась трогательными снимками. На одном из них она позирует с возлюбленным, игриво закрывая ему рот.

К слову, Тимати выглядел элегантно в бордовой водолазке. Он подарил матери своего ребенка букет роз. «Мы никогда не отмечаем День всех влюбленных. Просто нашелся повод наконец-то выбраться из дома. А то все чипсы под сериалы», — поделилась модель.

Многие поклонники восхитились парой и образом Анастасии. Некоторые отметили, что девушка находится в хорошей форме. «Это как так можно выглядеть шикарно после родов, не так давно же! Вы колдуете, что ли», «Красивая и счастливая», «Бомбическая красотка», «Идеальная фигура», — прокомментировали пост подписчики.