«Сильно похудела»: Анита Цой подчеркнула стройную фигуру черным платьем в пол

Певица выступила в День всех влюбленных на концерте в Кремле.

Анита Цой долгое время борется с лишним весом. Не так давно певица пожаловалась, что резко поправилась. Она не могла, что происходит с ее организмом. Потом ей пришлось бороться с отеками. Однако артистка не перестает восхищать поклонников своим моложавым видом. В 49 лет у женщины нет ни одной морщинки. А несколько недель назад она сделала короткую прическу.

Накануне Цой выступила на концерте «Муз-ТВ». Она предстала в Кремлевском дворце в необычном наряде. Певица позировала в черном ассиметричном платье в пол с объемными рукавами и пышной юбкой. Она дополнила наряд крупными сережками, а волосам придала объема. Анита вновь восхитила поклонников. Некоторые отметили, что звезде удалось похудеть.

«Анита, дорогая, роскошно выглядишь!», «Просто вау», «Платье офигенное», «Анита, очень стильно и просто потрясающе выглядите!», «Образ обалденный», «Красивая и очень похудевшая», «Снова похудела?», «Как постройнели», «Очень похудела» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Цой совсем недавно отметила день рождения. Она устроила вечеринку у себя дома. Певица позвала друзей даже из США. Артистка надеялась лишь на то, чтобы дом выдержал безудержное веселье.