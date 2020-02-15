«Женщина-огонь»: Пегова в приталенном платье отметилась в ресторане

Актриса в День всех влюбленных провела время в компании друзей и близких.

Ирина Пегова всегда отличалась эффектной внешностью. Актриса обладает пышными формами, но это не мешает ей выглядеть женственно и стильно. А в последние недели она блистала на танцполе в мини-платьях с пикантными разрезами, участвую не только в танцевальных соревнованиях, но и в съемках нового клипа Леонида Агутина. Многие удивляются тому, что артистка до сих пор не замужем, но вот День всех влюбленных она провела не в одиночестве.

14 февраля Пегова отпраздновала день рождения своей племянницы. Она посидела с ней и друзьями в ресторане. Актриса предстала в приталенном платье цвета хаки с блестящими воротником, украшенном стразами. Легкие кудри и макияж с акцентом на глазах дополни образ. У Ирины было приподнятое настроение. Она стала подпевать музыкантам, которые исполнили трек Монатика «Кружит».

А после праздничного застолья Пегова отправилась в театр, где сыграла в спектакле. «Ура! Спектакль окончен!!! За одно и 16-летие моей племяннице отметили, Полина будь счастлива! Екатеринбург — ты прекрасен!! Тёплый город», — написала актриса.

Поклонники восхитились девушкой и ее нарядом. «Вы очень красивая и притягательная», «Женщина-огонь!», «Пышный бюст — просто обалденный! Сногсшибательный!», «Какая красавица», «Наша девушка звезда», — прокомментировали пост подписчики.