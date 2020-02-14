Валерия в «крокодиле» и два наряда Семенович: в чем выступали артисты в День Купидона

14 февраля звезды российской эстрады вышли на сцену Большого Кремлевского дворца, чтобы напомнить гостям о любви.

Звезды отечественного шоу-бизнеса старались не отступать от уже сформированных образов.

Алсу

36-летняя певица никогда не скрывала своей любви к темным вещам. На мероприятии от «МУЗ-ТВ» певица также предпочла появиться в черном, коротком, силуэтном платье с открытым плечом. Вторая сторона наряда была украшена объемным рукавом-«фонариком», а на ногах красовались черные туфли.

Валерия

51-летняя Валерия отказалась от платьев в пол и выбрала для выхода в свет укороченный черный топ с серебристыми пайетками и анималистичные шаровары с рисунком «под крокодила». Чтобы стать немножечко выше, артистка прибегла к бархатным сапожкам на тонкой шпильке.

Анна Семенович

Эффектная экс-солистка «Блестящих» подошла к событию очень ответственно и продемонстрировала окружающим сразу два наряда. Синее платье в пол с длинными рукавами-«крыльями» Семенович дополнила черным лаковым поясом на животе.

Во втором случае Анна предстала в черной тунике с глубоким декольте и ассиметричной баской и длинной серебристой юбке в пол. Верх также был отдекорирован поясом в тон.

Катя Лель

Автор песен «Две капельки» и «Мой мармеладный» последовала примеру Валерии и отказалась от юбочных вариантов. Лель предпочла облачиться в золотой брючный костюм без пуговиц и с отворотами на рукавах, а черные туфли «поддержала» топом в тон. Довершила Катя образ золотым украшением на длинной цепочке.

Юлия Ковальчук

37-летняя певица решила ограничиться минималистичным платьем-маечкой свободного кроя и высокими кожаными сапогами на каблуке. Изюминкой образа Ковальчук стало кокетливое черное кружево на подоле наряда. На левой руке красовался широкий браслет по типу традиционных египетских украшений.