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Валерия в «крокодиле» и два наряда Семенович: в чем выступали артисты в День Купидона

14 февраля звезды российской эстрады вышли на сцену Большого Кремлевского дворца, чтобы напомнить гостям о любви.

Валерия в «крокодиле» и два наряда Семенович: в чем выступали артисты в День Купидона
Валерия/Фото: https://www.instagram.com/p/B8jjXqhiXiL/

Звезды отечественного шоу-бизнеса старались не отступать от уже сформированных образов.

Алсу

Алсу
Алсу/Фото: Арам Тер-Газарян/КП

36-летняя певица никогда не скрывала своей любви к темным вещам. На мероприятии от «МУЗ-ТВ» певица также предпочла появиться в черном, коротком, силуэтном платье с открытым плечом. Вторая сторона наряда была украшена объемным рукавом-«фонариком», а на ногах красовались черные туфли.

Валерия

Валерия
Валерия/Фото: Арам Тер-Газарян/КП

51-летняя Валерия отказалась от платьев в пол и выбрала для выхода в свет укороченный черный топ с серебристыми пайетками и анималистичные шаровары с рисунком «под крокодила». Чтобы стать немножечко выше, артистка прибегла к бархатным сапожкам на тонкой шпильке.

Анна Семенович

Анна Семенович и Митя Фомин
Анна Семенович и Митя Фомин/Фото: Арам Тер-Газарян/КП

Эффектная экс-солистка «Блестящих» подошла к событию очень ответственно и продемонстрировала окружающим сразу два наряда. Синее платье в пол с длинными рукавами-«крыльями» Семенович дополнила черным лаковым поясом на животе.

Анна Семенович
Анна Семенович/Фото: Арам Тер-Газарян/КП

Во втором случае Анна предстала в черной тунике с глубоким декольте и ассиметричной баской и длинной серебристой юбке в пол. Верх также был отдекорирован поясом в тон.

Катя Лель

Катя Лель
Катя Лель/Фото: Арам Тер-Газарян/КП

Автор песен «Две капельки» и «Мой мармеладный» последовала примеру Валерии и отказалась от юбочных вариантов. Лель предпочла облачиться в золотой брючный костюм без пуговиц и с отворотами на рукавах, а черные туфли «поддержала» топом в тон. Довершила Катя образ золотым украшением на длинной цепочке.

Юлия Ковальчук

Юлия Ковальчук
Юлия Ковальчук/Фото: Арам Тер-Газарян/КП

37-летняя певица решила ограничиться минималистичным платьем-маечкой свободного кроя и высокими кожаными сапогами на каблуке. Изюминкой образа Ковальчук стало кокетливое черное кружево на подоле наряда. На левой руке красовался широкий браслет по типу традиционных египетских украшений.

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