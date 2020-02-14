«Выглядит легкодоступной»: Юлианна Караулова появилась на концерте в неудачном образе

31-летняя Юлианна Караулова выбрала неудачный образ для празднования Дня Купидона. 14 февраля в Большом Кремлевском дворце состоялось масштабное мероприятие, организованное телеканалом «МУЗ-ТВ». На нем собрались самые яркие звезды отечественной эстрады. Артисты и певицы исполнили для присутствующих проникновенные песни о любви.

Одним из самых неудачных образов негласно был признан наряд Юлианны Карауловой. На сцене артистка появилась в кожаном красном топе без нижнего белья и черных латексных брюках с завышенной талией. Несмотря на идеальный пресс и стройную фигуру Карауловой, вещи сидели на певице не лучшим образом. Кто-то и вовсе посоветовал артистке прикрыться из-за торчащих сквозь материал сосков.

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На голове стилисты Юлианны создали стихийное бедствие: зализанные назад волосы издалека выглядели несвежими. Уже после того, как Караулова скрылась за кулисами, кто-то подметил, что в подобном наряде артистка «выглядит легкодоступной».