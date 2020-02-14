«В Исландии не закрывают двери в домах, не запирают гаражи, не запрещают детям гулять допоздна»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Я за создание союза в жизни, а не брака»
Анастасия Волочкова

«Выглядит легкодоступной»: Юлианна Караулова появилась на концерте в неудачном образе

31-летняя певица зажгла зал в Большом Кремлевском дворце.

«Выглядит легкодоступной»: Юлианна Караулова появилась на концерте в неудачном образе
Юлианна Караулова/Фото: https://www.instagram.com/p/B8ZIya9nOMp/

31-летняя Юлианна Караулова выбрала неудачный образ для празднования Дня Купидона. 14 февраля в Большом Кремлевском дворце состоялось масштабное мероприятие, организованное телеканалом «МУЗ-ТВ». На нем собрались самые яркие звезды отечественной эстрады. Артисты и певицы исполнили для присутствующих проникновенные песни о любви.

Одним из самых неудачных образов негласно был признан наряд Юлианны Карауловой. На сцене артистка появилась в кожаном красном топе без нижнего белья и черных латексных брюках с завышенной талией. Несмотря на идеальный пресс и стройную фигуру Карауловой, вещи сидели на певице не лучшим образом. Кто-то и вовсе посоветовал артистке прикрыться из-за торчащих сквозь материал сосков.

Юлианна Караулова
Юлианна Караулова/Фото: Арам Тер-Газарян/КП

На голове стилисты Юлианны создали стихийное бедствие: зализанные назад волосы издалека выглядели несвежими. Уже после того, как Караулова скрылась за кулисами, кто-то подметил, что в подобном наряде артистка «выглядит легкодоступной».

Тэги

14 февраляЗвездный стильмода и стильМУЗ-ТВНовости googleЮлиана КарауловаЮлианна Караулова
Loading...