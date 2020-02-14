Митя Фомин примерил на День всех влюбленных очки как у Элтона Джона

46-летний Митя Фомин решил вжиться в образ британского короля поп-музыки Элтона Джона и примерил на себя его очки. 14 февраля исполнитель прибыл в Большой Кремлевский дворец, чтобы наравне с другими звездами шоу-бизнеса устроить романтичный праздник для москвичей.

Для выхода в свет Фомин выбрал анималистичные мотивы. Удлиненный черно-белый жилет с бахромой и воротником-стойкой Митя надел прямо на голое тело, лишний раз подчеркнув рельефность бицепсов. Низ исполнитель оттенил классическими черными джинсами в тон узору. Главный акцент же Фомин сделал на черной широкополой шляпе, отдаленно напоминающей головной убор Боярского, и круглых «гоглах» как у Элтона Джона.

Многие присутствующие на событии подчеркнули – издалека им показалось, что столицу России посетил лично командор ордена Британской империи. Большую схожесть Фомину и Джону добавляет одинаковый цвет волос певцов, а также практически идентичные черты лица.

Отметим, что Митя Фомин любит экспериментировать с фасонами очков. Нередко музыкант выходит в свет в солнцезащитной оправе, гармонично дополняющей образ. Это событие также не стало исключением.