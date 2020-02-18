Такой гардеробчик: что могут себе позволить жены Михайлова, Газманова и других звезд 

Зрители и поклонники часто с любопытством наблюдают за тем, как себя ведут и как одеваются знаменитости.

Еще интереснее «подсматривать» за женами и невестами популярных артистов. Некоторые даже стараются брать с них пример, руководствуясь вкусом звездных «половинок».

Ольга Крутая, жена Игоря Крутого – королевский шик

Ольга – не только жена известного продюсера, композитора и исполнителя Игоря Крутого, но и вполне успешная бизнес-леди – она владеет парфюмерным брендом OKKIi, в названии которого зашифрованы инициалы супругов.

Вкусы у Ольги, надо признать, королевские: на фото в Instagram она почти всегда – либо в шубе из натурального меха, либо в нарядах из блестящей парчи, украшенных каменьями и стразами. Некоторых подписчиков это раздражает, других восхищает, третьи осторожно советуют снизить градус шика и уменьшить количество блеска…

Комментарий стилиста Ларисы Тимиряевой:

– Все ансамбли, которые предпочитает Ольга Крутая, можно охарактеризовать одним словом – шик. Я бы не стала относить ее к дамам, которые любят «дорого-богато». Ольга, скорее, одевается по-настоящему роскошно. Все же это не одно и то же. Ее пристрастие к роскоши очевидно, но она так живет, может себе позволить.

Ее образ демонстрирует ее статус и уровень жизни. Тем более, она и выглядит роскошно. Но Ольгу нельзя уличить в отсутствии вкуса. Даже если она выбирает провокационные наряды, они либо сексуальные, либо гламурные, но никогда не переступают грань вульгарности. Это говорит о тонком вкусе.

Одним словом, роскошная женщина, роскошный стиль!

Инна Михайлова, жена Стаса Михайлова – прекрасна и в простой одежде

В свои 46 лет Инна Михайлова выглядит значительно моложе. Подтянутая фигура и свежее личико позволяют жене популярного исполнителя носить практически все, что душа пожелает, без ущерба для имиджа. Видимо, поэтому она чаще всего отдает предпочтение одежде в уличном стиле – стрит-стайл.

Комментарий стилиста Ларисы Тимиряевой:

– Инна Михайлова красивая, ухоженная женщина, под стать своему супругу. Образы, создаваемые Инной, всегда соответствуют модным трендам и особенностям ее фигуры. Она умеет «вкусно» себя демонстрировать.

Придраться не к чему. Единственное «но» — нет своего, узнаваемого, как почерк, стиля. Увы, как у многих состоятельных дам.

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Анна Лепс, жена Григория Лепса – скромность и стиль

Похоже, девиз Анны Лепс – простота и благородство. Ее любимый цвет, насколько можно судить по фотографиям в Instagram, — белый, а ее образ часто навевает мысли о солнечной Италии. Благодаря продуманности своих ансамблей, а также аккуратности и скромности, Анна всегда выглядит безупречно.

Комментарий стилиста Ларисы Тимиряевой:

– Анна Лепс. Утонченная, хрупкая и элегантная. Ее стиль — элегантный шик, который включает в себя три составляющие: торжественный выход, городской шик (не путать с уличным стилем, это разные вещи), и кэжуал шик, или, как его еще называют, «леди на отдыхе».

В основе создаваемых образов — элегантность. Анна, как и подобает настоящей леди, делает ставку на качество, а не на вычурность. Она выбирает те модные тенденции, которые отражают ее утонченность, ее характер и образ жизни.

Женщина, в совершенстве владеющая мастерством быть элегантной и стильной, оставаясь при этом верной своему истинному образу, всегда вызывает интерес и невольное восхищение.

Юлия Проскурякова, жена Игоря Николаева – придерживается стиля casual

Юлия Проскурякова всегда выглядит достойно и привлекательно. Она не считает нужным ослеплять всех вокруг блеском стразов и бриллиантов, одеваясь в стиле casual и не зацикливаясь на модных брендах. Пожалуй, будет очень сложно, а то и невозможно отыскать фото Юлии, на котором она была бы одета вычурно и претенциозно.

Комментарий стилиста Ларисы Тимиряевой:

– Юлия Проскурякова — скорее, милая и нежная, чем яркая и эффектная. В ее персональном стиле преобладает натуральность, и в ее образах всегда присутствует естественность, которая располагает к ней. Я бы не сказала, что у нее какой-то свой, узнаваемый стиль, но ее образы строятся всегда с учетом не только внешних характеристик, но и внутренней красоты.

Марина Муравьева, жена Олега Газманова – предпочитает джинсы

Стиль casual любит и Марина Муравьева-Газманова. Если посмотреть на ее фото, можно заметить – Марине по душе джинсы с простыми футболками и рубашками, что выглядит на ней очень гармонично.

Даже если порой ей и случается промахнуться – например, надеть украшенный пайетками комбинезон и дополнить его кедами, — то это вполне простительно, тем более, что нынче в моде смешение стилей.

Комментарий стилиста Ларисы Тимиряевой:

– Марина Муравьева-Газманова делает ставку на сохранение молодости и демонстрацию результата. Эффектная, моложавая, она отдает предпочтение одежде, которая способна это подчеркнуть.

Это одежда в стиле спорт-шик, кэжуал шик, городской шик. В единстве стилей прослеживается элегантность, но более буржуазная, нежели аристократическая.

А чей стиль понравился больше всего вам?

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента. Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия.