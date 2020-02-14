54-летняя Безрукова пожелала подписчицам встретить своего рыцаря

Актриса прокомментировала личное отношению к такому празднику, как День всех влюбленных.

54-летняя Ирина Безрукова поделилась своим мнением относительно такого праздника, как День всех влюбленных. Кроме того, на личной страничке микроблога знаменитость опубликовала понравившийся кадр из недавней портретной фотосессии. На снимке актриса предстала с распущенными волосами. Откинув голову назад и прикрыв глаза, Ирина показала белоснежную улыбку, подкрасив губы алой помады.

По словам актрисы, День святого Валентина — это праздник, который она до сих пор так и не смогла освоить. При этом Безрукова подметила, что 8 марта все поздравляют мам, сестер, дочерей, бабушек, девочек и представительниц прекрасного пола в целом. 23 февраля — день мужчин. А вот День всех влюбленных, как считает знаменитость, какая-то чужая история.

Артистка подметила, что в любом случае ей бы хотелось пожелать каждой влюбленной девушке не ошибиться в выборе своей второй половинки. Кроме того, Ирина пожелала поклонницам встретить своего рыцаря, достойную любви вторую половинку.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, верных почитателей с Днем святого Валентина поздравила и Полина Гагарина. Наставница вокального проекта «Голос. Дети» на личной страничке микроблога поделилась редким снимком, запечатлев на фото своих детей от разных мужей. В кадре двухлетняя Мия, обняв старшего брата за шею, поцеловала его в щеку, продемонстрировав сестринскую любовь.