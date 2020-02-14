«Похулиганила»: Варнава засветилась на вечеринке в туфельках за 90 тысяч

35-летняя участница Comedy Woman Екатерина Варнава взяла за принцип быть оригинальной и блистательной всегда и везде. И никогда не изменяет этому правилу. На одной из московских вечеринок актриса засветилась в оригинальном наряде, который активно обсуждается в свете.

«Катя Варнава, конечно, похулиганила, надев пышную красную кожаную юбку с красивыми лодочками контрастного цвета с отделкой из стекляруса и камней. И немного сгладила образ, выбрав простую белую блузу, повязав ее на узел», — прокомментировала стиль звезды имидж-стилист Ольга Трофимова в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Как утверждает Telegram-канал «НеМалахов», туфельки от дизайнера Ульяны Сергеенко, которые были на Екатерине Варнаве, стоят 91 тыс. рублей.

Справка Teleprogramma.pro

Имидж-стилист Ольга Трофимова 10 лет профессионально создает модные и оригиналные образы, востребована как шопер и персональный стилист, является преподавателем учебного центра «Бьюти поинт».