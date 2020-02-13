Стилист назвала образ Джанабаевой с ассиметричным платьем в пол «изысканным»

Альбина Джанабаева в свое время выступала в составе группы «ВИА-Гра». Теперь певица строит сольную карьеру, но вот ее наряды не стали менее женственными. В свои 40 лет она может похвастаться стройной и подтянутой фигурой. Также артистка не боится демонстрировать свое лицо без макияжа. Но когда супруга Валерия Меладзе выходит в свет, то всегда выглядит безупречно.

После череды съемок и разных праздничных концертов, которые прошли в декабре, только теперь Альбина вновь влилась в светскую жизнь. Накануне она сначала посетила презентацию ювелирных украшений, а потом выступила в Кремлевском дворце. Для вечера, посвященному юбилею Дмитрия Харатьяна, артистка выбрала лаконичный наряд. Она облачилась в длинное черное платье с открытым плечом и большим бантом. Волосы Альбина зачесала назад, а также сделала макияж в нюдовых тонах.

«Сколько замечательных кинофильмов с Дмитрием… Выросли на них… любим их! Это вечное кино», — отметила певица.

Поклонники с ней согласились, а также восхитились ее образом. «Такая красивая, Валерию можно только позавидовать», «Роскошное платье», «Вы опять же нереально красивая!», «Ах, какая женщина», «Платье потрясающее», — стали комментировать пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит звезды стилист-имиджмейкер Ольга Трофимова.

«Альбина предстала в длинном силуэтном платье на одно плечо ассиметричного кроя и черного цвета. Ничего неординарного — простая классика в элегантном прочтении. Волосы с мокрым эффектом и минимум украшений сделали этот образ в меру изысканным», — высказалась Ольга.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.