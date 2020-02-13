32-летняя Гагарина вслед за Ани Лорак подчеркнула фигуру кожаными брюками

Полина Гагарина после отпуска на Мальдивах вернулась к рабочим будням. Она активно гастролирует со своими коллегами. Недавно артистка побывала в США, где пообщалась с Джастином Тимберлейком и сделала увиделась с Арнольдом Шварценеггером. А несколько дней назад певица вернулась в Москву. Она приняла участие в Big Love Show и успела отметиться в золотом комбинезоне, который посчитала сногсшибательным.

В последнее время для выступлений наставница шоу «Голос» выбирает необычные образы. Так, накануне она снова удивила поклонников. Полина облачилась в кроп-топ с высоким горлом и кожаные брюки на шнуровке с молниями по бокам штанин. Остроносые полусапожки на шпильке дополнили наряд. «Невозможно бесконечные ноги», — отметила артистка.

К слову, ранее Ани Лорак тоже облачилась в кожаные брюки, которые подчеркнули ее талию и стройную фигуру. А певица Елка заметила, что Гагарина надела кроп-топ, в точности как у нее. «Кто это в моем топике? Скандал», — шутливо написала она. Поклонникам аутфит пришелся по душе. Они одарили звезду комплиментами. «Очень красивая, эффектная девушка!», «Боже, Поль, тебе идет черный», «Просто нереальная», «Ах, эти ножки, свели меня с ума», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что совсем недавно муж певицы Дмитрий Исхаков был поражен, когда после отпуска прочитал в прессе, что супруга от него якобы уходит. Мужчина посмеялся над сплетнями, но все же опроверг информацию, заверив, что у них в семье царит гармония.