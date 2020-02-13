Инна Маликова дополнила асимметричное платье-бюстье колготками в горох

На прошедшей вечеринке GQ «100 самых стильных мужчин» селебрити блистали в трендовых нарядах, стараясь превзойти друг друга. По сложившейся традиции мероприятия, большинство российских звезд выбрали для церемонии черный look, в частности Анна Седокова с Янисом Тиммой, Валентин Юдашкин с дочерью Галиной и Елена Летучая.

больше по теме Собчак стала звездой вечеринки благодаря шикарному полосатому пальто Его строгие линии кроя эффектно сочетались с женственными элементами платья звезды.

Не стала исключением и Инна Маликова, сестра Дмитрия Маликова и солистка группы «Новые самоцветы».

Певица надела очаровательное платье-бюстье с одним рукавом в виде пышной розы. Образ звезда дополнила колготками в горох. Имидж-стилист Ольга Трофимова в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro обратила внимание, что такие колготки сегодня в тренде.

«Образ получился очень изящным и красивым», — сказал эксперт.

Ольга также подчеркнула, что такой стиль подходит только для стройных девушек, таких как Инна.