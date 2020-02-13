Бант и брюки с разрезом: Юдашкины выбрали для выхода в свет необычный семейный образ

Визитной карточкой вечеринок от GQ считается черно-белый look. Он не является обязательным дресс-кодом мероприятия, однако многие гости негласно предпочитают именно его. Не стала исключением и церемония «100 самых стильных мужчин», которая прошла 12 февраля.

Валентин Юдашкин и его дочь Галина Юдашкина подобрали для выхода в свет семейный образ. Оба предпочли черную гамму. И оба надели брючные костюмы.

Внимание публики привлекали разрезы на брюках Галины, обнажая ее изящные икры и утонченные туфли-лодочки. Шею дочь известного кутюрье украсила модной в этом сезоне крупной цепью.

«Любопытный образ у Валентина Юдашкина. Интересного принта костюм, дополненный блузой, очень напоминающей женскую. В ней есть элемент банта, который он просто завязал узлом. Получилось модно, креативно и необычно», — высказала свое мнение о стиле коллег имидж-стилист Ольга Трофимова в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Отметим, что банты как элемент одежды в этом сезоне актуальны как никогда. Подобной блузой украсила свой look на этой же вечеринке Елена Летучая. Певица Сати Казанова тоже поддержала тренд и появилась на презентации косметического бренда в романтическом платье с модным бантом.