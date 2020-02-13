Стеша Маликова в свой день рождения облачилась в плюшевое пальто

Дмитрий Маликов недавно с размахом отпраздновал 50-летие. Он устроил большой концерт, а потом организовал банкет для родных, друзей и коллег. Теперь в семье певца снова настал праздник. На этот раз день рождения отмечает его дочь Стефания. Девушка уже окончила школу и учится в МГИМО. Более того, является настоящей модницей. Девушка любит примерять дизайнерские наряды.

больше по теме Стеша Маликова в комбинезоне цвета мокрый асфальт отметилась на вечеринке Дочь артиста посетила презентацию ювелирных украшений, которая состоялась в столичном баре.

Друзья устроили для именинницы сюрприз-вечеринку. Они завязали ей глаза и привели в помещение, где все было украшено воздушными шарами, а на ленточках висели снимки Стеши. Дочь Маликова закричала от восторга, когда увидела, что для нее сделали. Но этом сюрпризы не закончились. Друзья также заказали для нее необычный торт в виде сумки-седла от Dior. Легендарный дизайн сложно с чем-то спутать.

«Мне очень повезло с друзьями! Именно вы делаете мою жизнь ярче, дарите тепло и свет каждый день. Будьте в миллион раз счастливее меня! Я вас безгранично люблю», — призналась именинница.

Примечательно, что Стеша была облачена в серые джинсы и толстовку, а также трендовую плюшевую шубу, которую этой зимой приобрели многие звезды. Она вышла на улицу с шариками, чтобы сделать красивые снимки. Многие поклонники присоединились к поздравлениям. Стоит отметить, что день только начался. Ранее дочь Маликова признавалась, что планирует свое 20-летие отпраздновать в ресторане в теплом семейном кругу.