Ирина Шейк прогулялась по Нью-Йорку в голубой шубе за 2,5 тыс. долларов

Ирина Шейк привлекла внимание папарацци необычным динамичным образом. Для прогулки по Нью-Йорку топ-модель выбрала стильную шубу «Тедди» марки Max Mara яркого голубого цвета. Брендовый наряд звезды стоит приблизительно 2,5 тыс. долларов.

Ирина также надела бейсболку и трендовые ботинки на шнуровке с массивной подошвой. Из-под шубы у бывшей возлюбленной Брэдли Купера выглядывал небанальный черно-белый комбинезон, украшенный орнаментом.

Такой принт, стоит заметить, может позволить себе только девушка с такой фигурой, как у Шейк. Ведь многим известно, что крупный рисунок зрительно увеличивает объемы.

Напомним, ранее мы писали о другой российской красавице — Сати Казановой. Ее романтичное маленькое черное платье, дополненное жакетом, восхитило профессионального имидж-стилиста.