Стеша Маликова в комбинезоне цвета мокрый асфальт отметилась на вечеринке

Недавно Дмитрий Маликова отметил юбилей. Артисту исполнилось 50 лет. Он устроил банкет, на котором главной звездой была его дочь Стефания. Девушка выросла и стала настоящей красавицей. Она учится в МГИМО и много путешествует. Наследница артиста также интересуется модой, поэтому ее можно увидеть в роскошных вечерних платьях и лаконичных костюмах, которые особенно популярны в последние годы.

После небольшого отпуска, который Стеша провела в Дубае, она вернулась к светской жизни. Накануне девушка посетила презентацию новой коллекции ювелирных украшений Яны Расковаловой, которая прошла в столичном баре, где все было украшено в алых тонах. Для появления на публике дочь Маликова выбрала комбинезон цвета мокрый асфальт, к которому подобрала кепи в тон. Сапоги на каблуке дополнили стильный образ.

Поклонникам понравился дерзкий, но в то же время женственный наряд молодой особы. Стеша повеселилась в компании подруг и сделала несколько снимков с хозяйкой вечера. К слову, также посетили вечеринку Яна Рудковская, Алена Водонаева, Альбина Джанабаева, Никита Пресняков с женой Аленой Красновой и другие знаменитости.

Добавим, что 13 февраля Стефании исполнится 20 лет. Она планирует отпраздновать это событие в ресторане с близкими и друзьями. Скорее всего, девушка предстанет в умопомрачительном платье в столь значимый день. А пока она поделилась архивными семейными фото. «Третий десяток! Это уже серьезно. Вы знаете, вчера когда засыпала, подумала о том, насколько я счастливый человек. Это счастье, как мне кажется, из детства и напрямую зависит от любви родителей, которую они мне дали и продолжают давать каждый день», — написала дочь Маликова.