«К 14 февраля готова»: Брежнева в синем платье-бюстье «сверкнула» пышным декольте

Вера Брежнева в последнее время часто вынуждена доказывать, что у нее в отношения с мужем Константином Меладзе царит идиллия. Продюсеру то приписывают романы с молодыми певицами, то саму Веру обвиняют в том, что она холодна с супругом. Однако недавно девушка провела отпуск в компании возлюбленного и дочки. Более того, она отпраздновала день рождения в кругу семьи и, конечно, там был ее муж.

Похоже, что Меладзе ждет что-то грандиозное 14 февраля, когда во многих странах отмечают День всех влюбленных. Брежнева успела подобрать себе соблазнительный образ для особого случая. Она сделала селфи в синем платье-бюстье с ошеломительным декольте. Певица сверкнула пышным бюстом. Она сделала объемную прическу с прямыми волосами и сделала неброский и нежный макияж с блестящими золотыми тенями и розовой помадой.

«К 14 февраля готова», — отметила артистка.

Поклонники пришли в восторг от образа. «Что-то увеличивалось или мне казалось», — поинтересовался подписчик. «Платье удачное», — ответила Вера. «Аппетитная какая!», «Всем нужна Вера», «Вот это готовность! Потрясающая!», «Ух ты!!! Какая красотка сногсшибательна», «Восхищаюсь вашей естественной красотой», «Безупречная», — прокомментировали пост подписчики.